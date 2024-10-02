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Общество

За опасное вождение собираются наказывать большими штрафами

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о наказании за опасное вождение. Лихачам грозят штрафы и лишение водительских прав.

Поправки хотят внести в Кодекс об административных нарушениях. Наказывать собираются за перестроения без причины, подрезания, несоблюдение безопасной дистанции и другие опасные маневры.

Лихачей могут оштрафовать от 3 000 до 5 000 рублей, если нарушение было однократным. За повторное грозит лишение водительских прав на срок до 3 месяцев.

Как отмечает «Парламентская газета», ко второму чтению законопроекта наказания хотят пересмотреть и дополнительно ужесточить.

«К сожалению, статистика неутешительна: количество ДТП вновь стало расти. В 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими, это на 4,5% больше, чем по итогам 2022 года. В них погибли 14,5 тысячи человека (+2,3%) и ранены 166,5 тысячи человек (+4,3%). Очевидно, что ответственность для лихачей на дорогах, которые сознательно нарушают ПДД, надо ужесточать», - высказался председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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