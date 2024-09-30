Сетевое издание|18+|Понедельник|30 сен 2024|14:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

У жителей Степановки с 1 октября начнутся проблемы с транспортом

Печать
Telegram

Жители села Степановка Бессоновского района боятся лишиться общественного транспорта. Маршрут № 170, которым они пользуются, чтобы добраться до Пензы, обслуживаться больше не будет.

«Все село остается без транспорта, автобусы, следующие на Пензу, идут по новой трассе М-5, просим вас разобраться в данной ситуации», - обратилась к губернатору пользовательница Ксения Ф., разместившая сообщение в группе главы региона во «ВКонтакте».

Представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что межмуниципальный маршрут № 170 закрывается с 1 октября, так как является убыточным. Перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу (то есть без выделения средств из бюджета), отказался от обслуживания из-за того, что пассажиров мало, затраты не окупаются.

«В целях определения нового перевозчика в текущем году дважды объявлялся открытый конкурс на право обслуживания маршрута, но на участие не было подано ни одной заявки. В настоящее время министерством осуществляется поиск нового перевозчика, а также инициирован вопрос о переводе маршрута на государственное регулирование», - говорится в ответе минцифры.

Жителям Степановки посоветовали до нормализации работы маршрута пользоваться автобусами № 175 Пенза - Городище.

«Решите, пожалуйста, данную проблему, автобусы Пенза - Городище ходят только в 6:00 и в 11:30 и все, больше через Степановку они не идут, т. е. в обед мы уедем, а вот назад нам уже не на чем ехать», - констатировала Ксения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте