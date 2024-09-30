У жителей Степановки с 1 октября начнутся проблемы с транспортом

30.09.2024 | 13:20

Жители села Степановка Бессоновского района боятся лишиться общественного транспорта. Маршрут № 170, которым они пользуются, чтобы добраться до Пензы, обслуживаться больше не будет.

«Все село остается без транспорта, автобусы, следующие на Пензу, идут по новой трассе М-5, просим вас разобраться в данной ситуации», - обратилась к губернатору пользовательница Ксения Ф., разместившая сообщение в группе главы региона во «ВКонтакте».

Представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи подтвердил, что межмуниципальный маршрут № 170 закрывается с 1 октября, так как является убыточным. Перевозчик, работающий по нерегулируемому тарифу (то есть без выделения средств из бюджета), отказался от обслуживания из-за того, что пассажиров мало, затраты не окупаются.

«В целях определения нового перевозчика в текущем году дважды объявлялся открытый конкурс на право обслуживания маршрута, но на участие не было подано ни одной заявки. В настоящее время министерством осуществляется поиск нового перевозчика, а также инициирован вопрос о переводе маршрута на государственное регулирование», - говорится в ответе минцифры.

Жителям Степановки посоветовали до нормализации работы маршрута пользоваться автобусами № 175 Пенза - Городище.

«Решите, пожалуйста, данную проблему, автобусы Пенза - Городище ходят только в 6:00 и в 11:30 и все, больше через Степановку они не идут, т. е. в обед мы уедем, а вот назад нам уже не на чем ехать», - констатировала Ксения.