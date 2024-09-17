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Общество

В областную больницу купили новые лазеры для удаления камней из почек

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В областной больнице им. Н. Н. Бурденко появились 2 новых аппарата для лечения пациентов урологического профиля.

«Поступивший гольмиевый лазер - хирургический, его мощность - 35 ватт. Данный аппарат является лучшей опцией для таких эндоурологических вмешательств, как литотрипсия (дробление и удаление. - Прим. ред.) камней почек, мочеточников и мочевого пузыря», - пояснил заведующий урологическим отделением № 1 областной больницы Михаил Миронов.

Новые лазеры стали дополнением к уже используемому тулиевому.

«Разные типы - под разные задачи. Нашим пациентам больше не придется долго ждать операций. Ежедневно мы можем удвоить количество эндоскопических операций», - добавил специалист.

Деньги на новое оборудование выделили из областного бюджета - почти 8 млн рублей. Один аппарат поставили в урологическое отделение на Лермонтова, 28, второй - на Краснова, 60, уточнили в областном минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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