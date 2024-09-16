Многодетные семьи из двух районов получат до 1 млн на погашение ипотеки

16.09.2024 | 12:12

В рамках пилотной программы институт развития в жилищной сфере увеличил размер выплаты на погашение задолженности по ипотечным кредитам для многодетных семей, проживающих и покупающих жилье в Сердобском и Земетчинском районах Пензенской области, с 450 тыс. до 1 млн рублей.

Выплату могут получить многодетные семьи из указанных районов, в которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 сентября 2023 года по 20 декабря 2024 года.

«Механизм увеличения выплат в рамках федеральной меры уже был отработан в Приморском крае. Проанализировав различные меры, позволяющие многодетным семьям снизить финансовую нагрузку при обслуживании кредитов, Пензенская область приняла решение провести пилот для отдельных районов субъекта, чтобы предложить дополнительные стимулы для рождения третьих и последующих детей. Увеличение выплаты до 1 млн рублей позволит погасить более 85% задолженности по кредиту», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

С 2019 года ДОМ.РФ выступает оператором программы выплат многодетным семьям до 450 тыс. рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам. За это время почти 758 тыс. российских семей снизили платежную нагрузку по ипотеке. Общая сумма выплат составила более 338 млрд рублей.

Узнать статус рассмотрения обращения можно самостоятельно на портале консультационного центра ДОМ.РФ или по телефону горячей линии 8-800-755-55-55.