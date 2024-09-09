Военнослужащие получат компенсацию за использование личного авто

09.09.2024 | 11:36

Теперь военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей, имеющие право на бесплатный проезд, будут получать компенсацию за использование личного автомобиля в командировках или отпусках.

Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление Правительства РФ.

«Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Но процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована», - поясняется в телеграм-канале правительства.

Военнослужащим возвращали деньги только за траты на поезд или самолет (они предоставляли в качестве подтверждения проездные документы).

Порядок возмещения расходов будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.