Определено, во сколько обойдутся покупка цветов и подготовка к школе

29.08.2024 | 18:17

79% российских школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 Сентября (это число увеличилось на 8 п. п. по сравнению с прошлым годом). В среднем они потратят на цветы от 1 000 до 5 000 рублей, выяснили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ в ходе проведенного опроса *. Цветы подорожали значительнее, чем товары к школе.

В этом году 34% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (26%) участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 Сентября.

Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% - на 10-15%, еще 14% отметили подорожание на более чем 15%. По мнению четверти россиян, цены на цветы не изменились.

Если в прошлом году потратить на букет до 1 000 рублей планировали 38% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 21%. Вместе с тем выросло число тех, кто закладывает на покупку цветов от 1 000 до 3 000 рублей, - с 16% до 29%. Доля покупателей букетов от 3 000 до 5 000 рублей практически не изменилась (24%). Более 5 000 рублей за букет готовы отдать 12% участников опроса. При этом 14% не планируют тратиться и подарят учителям цветы из собственного сада (11% в 2023-м).

Самыми популярными растениями для букета в честь 1 Сентября стали хризантемы (22%), розы (16%) и гладиолусы (11%). Еще 18% россиян собирают микс из разных цветов. 89% опрошенных намерены приобрести букеты в школу днем или вечером в воскресенье, 1-го числа, а 11% - утром перед линейкой в День знаний, который в этом году перенесли на 2-е.

Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство родителей в Приволжском федеральном округе (79%) сообщили об увеличении затрат в этом году. Только 3% заявили о снижении расходов. 45% родителей приволжских школьников планируют направить на подготовку детей от 10 000 до 20 000 рублей. 19% опрошенных указали расходы в диапазоне от 20 000 до 30 000 рублей, 18% - до 10 000 рублей. 13% потратят от 30 000 до 50 000 рублей. Еще 6% респондентов выделят к 1 Сентября свыше 50 000 рублей.

Более половины родителей в ПФО (63%) считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе - это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 15% родителей. Еще 11% собираются спонсировать кружки и секции. 9% семей указали, что самые большие затраты у них будут на покупку книг и канцелярских принадлежностей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

* Опрос проведен ВТБ и СК Росгосстрах в августе 2024 года среди 1272 россиян по репрезентативной выборке во всех федеральных округах РФ.