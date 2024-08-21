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Общество

Проживших в браке 20 и более лет супругов хотят поощрять деньгами

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В Госдуму РФ готовятся внести доработанный законопроект о выплате супругам за 20 и более лет совместной жизни. Также деньгами могут поощрять и вступление в брак.

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит такой документ, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина.

По ее словам, сейчас в России в некоторых регионах предусмотрены выплаты супругам, которые прожили вместе несколько десятков лет, однако практику необходимо распространить на всю страну.

«Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают: в Калининграде, Владивостоке, на Урале, Сибири или на Севере», - отметила Останина.

В Пензенской области единовременная выплата в 5 000 рублей положена супругам, прожившим в зарегистрированном браке 50 и более лет. Ее установили в 2007 году.

В Москве выплата за долгий брак выше. Так, в связи с 50-летием совместной жизни пара получит 25 250 рублей, а с 55-летием - 31 562 рубля.

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