К 365-летию Пензы со зданий в центре исчезнут кричащие вывески

20.08.2024 | 15:18

Исторический центр Пензы должен стать лучше к 365-летию города, которое будет отмечаться через 4 года.

Об этом на совещании в администрации во вторник, 20 августа, заявил глава Пензы Александр Басенко. Чиновник обсуждал внешний вид строений на красных линиях областного центра.

С 2021-го в городе начали действовать изменения, внесенные в правила благоустройства, которые определяют размер, тип, вид и цвет информационных вывесок на фасадах зданий. Но пока не все предприниматели сняли или заменили конструкции.

«Переходный период завершился. Правила благоустройства должны работать в полную силу. Нужно исключить ситуации, когда здания завешивают кричащими баннерами, в том числе закрывают окна, когда нет сочетания с цветовой гаммой архитектурных сооружений», - цитирует пресс-служба администрации города Александра Басенко.

Теперь МКУ «Рекламная служба г. Пензы» совместно с администрацией районов составит дополнительный маршрут обходов, чтобы выявить предпринимателей, пренебрегающими нововведениями в правила благоустройства.

Начинать проверяющие будут с исторического центра города, включая улицы Бакунина, Володарского, Кирова, Московскую, Суворова, Пушкина. Собственникам-нарушителям выдадут предписания, установив разумные сроки на устранение недочетов.

В случае если владелец не отреагирует, информационный щит или вывеску демонтируют за счет бюджета города, а затем взыщут расходы через суд.

Более эффективной работу может сделать увеличение штрафа за нарушение правил. Этот вопрос проработают.