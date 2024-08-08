В прогнозе на 9 августа в Пензенской области дождь и гроза

08.08.2024 | 22:30

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 9 августа, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, в некоторых районах гроза.

В ночь на 9 августа столбик термометра опустится до +10...+15 градусов, а днем поднимется до +20...+25. В ночь на субботу, по данным Приволжского УГМС, снова похолодает до +10...+15.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер 9-14 м/с.

В народном календаре 9 августа Пантелеймон Целитель. На Руси подмечали, что если в этот день утки кричат и плещутся в воде, то быть ненастью. Также ждали осадков, если распелся соловей или не видно муравьев рядом с муравейниками.

Сухую погоду сулил громкий стрекот кузнечиков.