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Общество

В прогнозе на 9 августа в Пензенской области дождь и гроза

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По прогнозу синоптиков, в пятницу, 9 августа, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный, в некоторых районах гроза.

В ночь на 9 августа столбик термометра опустится до +10...+15 градусов, а днем поднимется до +20...+25. В ночь на субботу, по данным Приволжского УГМС, снова похолодает до +10...+15.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер 9-14 м/с.

В народном календаре 9 августа Пантелеймон Целитель. На Руси подмечали, что если в этот день утки кричат и плещутся в воде, то быть ненастью. Также ждали осадков, если распелся соловей или не видно муравьев рядом с муравейниками.

Сухую погоду сулил громкий стрекот кузнечиков.

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