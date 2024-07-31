Военным, заключившим контракт для участия в СВО, заплатят 400 тысяч

31.07.2024 | 10:55

Россиянам, заключившим контракт о военной службе для участия в спецоперации, установлена новая единовременная выплата.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента РФ.

Согласно документу, гражданам, которые заключат в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на 1 год и более для выполнения задач специальной военной операции, устанавливается единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, главам субъектов страны рекомендовано выплачивать такую же сумму из региональных бюджетов.

Предыдущий размер единовременной выплаты мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, был установлен 2 ноября 2022 года и составлял 195 тысяч рублей.