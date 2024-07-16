«Территория жизни» предлагает ипотеку от 4,6% для семей с детьми

16.07.2024 | 10:00

Стали известны условия программы семейной ипотеки, ее продлили до 2030 года, но внесли изменения. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке 6% на весь период кредитования. Ипотека доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми или тем, в которых есть ребенок младше 6 лет.

Крупнейший застройщик Пензенской области группа компаний «Территория жизни» в рамках комплексного продукта от банка-партнера СБЕР дополнительно субсидирует ипотечную ставку и снижает ее до 4,6% *.

«Значимая доля от общего числа сделок в сфере недвижимости была заключена на условиях льготных программ. Отмена программы с господдержкой серьезно ограничивает возможности покупки жилья. Однако мы видим, что пензенцы активно интересуются предложениями в новостройках. Поэтому застройщик при взаимодействии с ведущим банком России СБЕР запускает программу комплексного продукта со ставкой 4,6% годовых - одной из самых низких процентных ставок на рынке», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Благодаря низкой ставке переплата по кредиту минимальна. Это можно увидеть на конкретных предложениях.

Если квартира рассматривается как инвестиция в будущее или приобретение для взрослого ребенка, стоит обратить внимание на вариант покупки однокомнатной квартиры с платежом от 14 000 ** рублей. Кухня с компактным функциональным гарнитуром и просторная комната отлично подойдут студенту или начинающему карьеру молодому жителю. Приятный плюс - планировкой предусмотрено пространство для хранения вещей, которое можно оформить как гардеробную.

Для семей с детьми лучшим выбором станет квартира-трешка. Это кухня и три жилые комнаты, функционал которых можно определить самостоятельно и выбрать предназначение каждого помещения в зависимости от пожеланий: спальня, детская, гостиная, рабочий кабинет. Платеж - от 27 000 *** рублей в месяц.

Полный список планировок представлен на сайте территорияжизни.рф.

Главная причина, по которой уже более 11 000 пензенцев выбрали квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия» от застройщика ГК «Территория жизни», - наличие готовой отделки. Это позволяет заселиться сразу, не тратя времени на ремонт и не привлекая кредиты для оплаты стройматериалов и услуг мастеров.

На момент сдачи в квартире с готовой отделкой «Все включено» имеются:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс;

- флизелиновые обои под покраску;

- пластиковые окна Kommerling с шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки;

- стиральная машина;

- гарнитур со встроенной техникой: духовой шкаф, варочная панель и вытяжка, а в 3-комнатных квартирах - посудомоечная машина.

Отделку можно увидеть благодаря рум-туру.

Оформление сделки доступно уже сейчас, для этого нужно заполнить форму на сайте или обратиться в офисы по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (9:00-21:00), ул. Яшиной, 12 (9:00-18:00). Менеджеры расскажут обо всех выгодных предложениях, помогут с выбором идеальной квартиры и проведут экскурсию по шоуруму и району, перечисляя преимущества проектов ГК «Территория жизни».

Все интересующие покупателей вопросы можно задать по телефону 203-000.

* Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита - 300 000 рублей, максимальная - 6 000 000 рублей. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим ребенка до 6 лет или с установленной категорией «ребенок-инвалид»; либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

** Расчет произведен для 1-комнатной квартиры (33,87 кв. м), расположенной в строении 17 по адресу: ул. Побочинская. Застройщик ООО СЗ «Смарт». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции с 13.07.2024 по 31.08.2024.

*** Расчет произведен для 3-комнатной квартиры (78,7 кв. м), расположенной в строении 17 по адресу: ул. Побочинская. Застройщик ООО СЗ «Смарт». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции с 13.07.2024 по 31.08.2024.

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