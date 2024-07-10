Покупателям квартиры в «Доме у школы» дадут миллион на ремонт

10.07.2024 | 10:01

В июле продолжает действовать акция от ГК «Территория жизни»: при покупке квартиры в «Доме у школы» застройщик дает 1 000 000 рублей на ремонт *. Предложение распространяется на готовое жилье в уже сданной очереди, а это значит, что ключи передают сразу после регистрации сделки.

Ответ на вопрос, хватит ли миллиона рублей на строительные материалы для отделки жилища, дал производитель работ Иван Сиротин.

«Если мы говорим о материалах, необходимых для ремонта трехкомнатной квартиры, то миллиона хватит на то, чтобы подготовить квартиру и сделать чистовую отделку. Отметим самые финансозатратные участки работы. Первое - ванная комната и туалет. Если смотреть по рынку, то, покупая плитку, штукатурку, клей для стен, санфаянс, смесители, ванну, можно уложиться в 300 000 рублей. Вторая самая затратная часть - полы. Клей, плинтус, подложка - порядка 100 000 рублей.

К примеру, вы можете покрыть стены обоями или покрасить, выбрать варианты межкомнатных дверей. Для освещения - люстру или точечные светильники. Но, по общей оценке, миллиона хватит, чтобы полностью подготовить квартиру для жизни», - поделился мнением специалист.

Не нужно брать дополнительный кредит для отделки квартиры - средства застройщик перечисляет на расчетный счет. Акцией можно воспользоваться до конца лета: клиент приобретает квартиру с предчистовой отделкой и ремонтирует. Основные работы сделаны, есть электричество, подведены коммуникации.

Пензенцы давно выбирают квартиры в «Доме у школы» для жизни, ведь у них есть ряд серьезных преимуществ. Монолитно-каркасное строительство, дополнительное утепление фасада, использование энергоэффективных технологий - эти архитектурные и инженерные решения делают жизнь новоселов спокойной и комфортной. Во всех квартирах продуманные классические планировки с видами на город и Арбековский лес. Благодаря расположению дома, из окон открывается прекрасный панорамный вид на город.

Микрорайон полностью обустроен и обеспечен инфраструктурой. Буквально во дворе - современная школа им. генерала Глазунова, спортивные площадки. Рядом - храм Адриана и Наталии, детский православный клуб «Колокольчик», детсад, а также дворец зимних видов спорта «Хрустальный».

Для удобства жителей на первых этажах расположены магазины, аптеки, салоны красоты. В шаговой доступности два торговых центра. И при этом застройщик совершенствует и благоустраивает микрорайон. Идут работы по организации более 90 дополнительных парковочных мест на площадке рядом с домом. Большим преимуществом является транспортная инфраструктура - хорошие дороги и остановки общественного транспорта.

Также «Территория жизни» приглашает воспользоваться программой «Выгодный trade in»**, в рамках которой застройщик берет на себя все вопросы по реализации старой квартиры. Этот вариант интересен тем, кто мечтает переехать в современный микрорайон и улучшить свои жизненные условия.

Оставить заявку и получить миллион на ремонт новой квартиры можно здесь.

Подробности о других акциях - на сайте территорияжизни.рф или по номеру телефона 203-000. На вопросы ответят и в офисах компании по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Яшиной, 12 (с 9:00 до 18:00).

* В рамках акции при покупке 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства введен в эксплуатацию), клиенту перечисляется сумма не более 1 000 000 рублей после регистрации договора уступки и внесения всей суммы заключенного договора при подписании клиентом отказа от проведения отделочных работ от продавца ООО «Авто Регион сервис» и ООО «ПроСтоКомфорт». Клиенту перечисляется сумма на расчетный счет, указанный в заявлении. Подробности по телефону 8 (8412) 203-000. Срок действия акции с 17.05.2024 до 31.08.2024.

** Возможности суммирования с конкретными акциями уточняются у представителей застройщика.

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