В Городе Спутнике открыли площадку для собак

09.07.2024 | 11:16

В Городе Спутнике появилось место, которое все собаководы микрорайона теперь могут считать своим. Площадка для дрессировки четвероногих друзей открылась 7 июля на тропе здоровья.

«Любая такая площадка - это большое событие для всего пензенского сообщества собаководов! Очень хорошо, что теперь такая есть и в Спутнике», - оценила кинолог Наталья Видясова, которая провела первое занятие для собравшихся.

Гулять на площадке с питомцами тоже можно. Территория в 300 квадратных метров со скамейками и шестью собачьими «тренажерами» открыта каждый день с 9:00 до 21:00. Администрация парка Спутника просит лишь следить за чистотой и поддерживать порядок.

В день открытия на площадке раздавали подарки от партнеров и холдинга «Термодом», а все владельцы собак теперь могут поговорить о насущном в одном чате официального сообщества собаководов Спутника. Теперь в микрорайоне есть и такое.

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