Город Спутник является достижением Пензенской области

03.07.2024 | 17:09

Уникальное место - так многие характеризуют Город Спутник. Проект комплексного освоения территории от строительного холдинга «Термодом» давно стал визитной карточкой региона, а сейчас официально признан достижением Пензенской области по результатам всероссийского голосования на сайте «Достижения.рф».

В 2023 году за Город Спутник отдали голоса более 11,5 тысячи человек, а офлайн с момента запуска крупнейшего строительного проекта Пензенской области его выбрали более 50 тысяч жителей.

Сегодня Город Спутник - это свыше 60 домов, миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады, поликлиники, инфраструктура для спорта и культурного отдыха.

И, конечно, это комфортные жилые комплексы, о которых расскажут в офисах холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.