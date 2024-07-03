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Общество

Город Спутник является достижением Пензенской области

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Уникальное место - так многие характеризуют Город Спутник. Проект комплексного освоения территории от строительного холдинга «Термодом» давно стал визитной карточкой региона, а сейчас официально признан достижением Пензенской области по результатам всероссийского голосования на сайте «Достижения.рф».

В 2023 году за Город Спутник отдали голоса более 11,5 тысячи человек, а офлайн с момента запуска крупнейшего строительного проекта Пензенской области его выбрали более 50 тысяч жителей.

Город Спутник является достижением Пензенской области

Сегодня Город Спутник - это свыше 60 домов, миллион квадратных метров жилья, школы, детские сады, поликлиники, инфраструктура для спорта и культурного отдыха.

И, конечно, это комфортные жилые комплексы, о которых расскажут в офисах холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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