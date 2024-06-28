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Общество

«Термодом» начал строительство первого дома на «Югах»

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В четверг, 27 июня, холдинг «Термодом» начал строительство первого жилого дома на территории города-курорта «Юга». Он расположен под Пензой, на съезде с нового путепровода по улице 40 лет Октября.

Первый дом - индивидуальный, на 80 квадратных метров.

«Всего на этом участке будет больше 70 домов, и это лишь небольшая часть территории проекта, которая будет вдвое больше нашего Города Спутника. Думаю, когда мы закончим с благоустройством этой части малоэтажных «Югов», ни у кого не останется сомнений, что нужно перебираться жить сюда», - отметил генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

Официально строительство города-курорта «Юга» началось 8 мая 2024 года. Проект занимает площадь более 900 гектаров. По задумке «Термодома», это малоэтажный формат жилья, пляжные зоны и активности на воде, отдых в спортивно-оздоровительных центрах, собственная набережная, развитая социальная инфраструктура и такие уникальные объекты, как Парк чувств.

Дома в «Югах» просто обязаны принести удачу их хозяевам, потому что здесь соблюдена древняя традиция - по углам в фундаменты заложены монеты.

Традиционным остается и номер телефона, по которому можно узнать подробности об этом и других проектах «Термодома», - 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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