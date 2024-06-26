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Общество

Сплит в билайне: быстрые покупки с оплатой по частям

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Покупать смартфоны, аксессуары и другие товары в билайне стало еще удобнее вместе с сервисом «Яндекс Сплит». Это быстрый и прозрачный способ оплаты, с которым можно забрать покупку сразу, оплатив четверть стоимости, а остальное - потом.

Все просто: можно выбрать товары общей стоимостью от 3 000 рублей в собственных офисах обслуживания билайна, разбить сумму на четыре равные части и выплатить ее в течение двух месяцев через «Яндекс Сплит». В этом случае кредитный договор заключать не нужно - никаких комиссий и процентов.

Так можно быстрее получить то, что давно хотелось иметь: смартфон, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары.

В первый день покупки спишется только 25% от суммы, а остальное можно оплатить тремя платежами раз в две недели. Для оформления достаточно иметь аккаунт в «Яндексе» и банковскую карту любого банка РФ, а вся процедура займет несколько минут.

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