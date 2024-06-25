Жители Пензенской области стали чаще говорить через VoLTE и VoWiFi

25.06.2024 | 13:40

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Технологии VoLTE и VoWiFi * от билайн, заработавшие в Пензенской области в 2022 году, становятся все популярнее у жителей региона. По данным мобильного оператора, количество активных пользователей первого сервиса выросло на 18% год к году, а второго - на 54%**.

В компании фиксируют и увеличение общей продолжительности разговоров с помощью обеих технологий. Так, через VoLTE только за первые 4 месяца этого года клиенты общались более 217 млн минут. Что касается VoWiFi, то количество проговоренных минут через этот сервис с января по апрель 2024 года превысило 6 млн.

VoLTE и VoWiFi - это технологии, повышающие качество телефонных разговоров и обеспечивающие быстрое соединение. При этом каждая из них обладает и дополнительным преимуществом.

Так, с помощью VoLTE жители могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка: проверять почту, загружать видео, получать сообщения в мессенджерах или заказывать такси. Кроме того, VoLTE создает так называемый эффект присутствия, делая звук четче и яснее.

В свою очередь, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала бывает затруднено: в подвальных и цокольных помещениях, на подземных парковках и верхних этажах высотных зданий. Это способствует и увеличению безопасности, так как абонентам удастся связаться с близкими или вызвать специальные службы в случае необходимости.

«Удобство и реальные преимущества технологий VoLTE и VoWiFi помогли им стать по-настоящему востребованными среди жителей. И за прошедшие почти 2 года база активных пользователей сервисов уже превысила сотни тысяч человек. Это достаточно высокий показатель, который, отмечу отдельно, растет с каждым месяцем. Мы рады, что обе услуги оказались полезны клиентам, и продолжим внедрять инновационные решения в нашу работу», - рассказал директор Пензенского отделения билайн Антон Тайдонов.

Помимо VoLTE и VoWiFi билайн реализует целый ряд инновационных решений, которые дают возможность клиентам оператора оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»***. Подробнее об этом здесь.

* VoLTE - Voice over LTE - голос через LTE. VoWiFi - Voice over Wi-Fi - голос через Wi-Fi. Подробнее об услугах и смартфонах, поддерживающих эти сервисы, можно узнать на beeline.ru.

** В тексте использовались данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за апрель 2023 - апрель 2024 гг.

*** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна - комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru.