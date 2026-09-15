В Пензе расширят круг получателей мер поддержки в сфере образования

В Пензе планируется расширить круг получателей мер соцподдержки по линии управления образования. Речь идет о бесплатном посещении детского сада и школьных кружков.

Эти льготы предлагается распространить на членов семей участников СВО, которые заключили в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023-го соглашения (имевшие иные правоотношения) с Минобороны РФ.

Также меру поддержки намерены предоставлять детям полицейских, принимавших участие в спецоперации.

Средства на реализацию инициативы будут выделяться из резервного фонда регионального правительства, уточнил начальник управления образования Юрий Каленов на заседании гордумы во вторник, 15 сентября.

По данным на 31 июля 2026 года от платы за сад и кружки в Пензе освобождены родители 4 257 детей.

Окончательное решение относительно дополнения перечня получателей мер соцподдержки будет принято на ближайшей сессии гордумы.