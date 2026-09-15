На ремонт пострадавшего от непогоды ФОКа в Пачелме выделят более 2,8 млн

На ремонт крыши ФОКа в Пачелме, пострадавшей во время непогоды, планируют выделить 2 836 700 рублей. Проект соответствующего постановления регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Здание, которое расположено на улице Школьной, 23, не выдержало натиска стихии 27 июля. Из-за ухудшения погодных условий в поселке вводился режим чрезвычайной ситуации.

Деньги на аварийно-восстановительные работы будут выделены областному министерству физкультуры и спорта из резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что 24 июля ураган пронесся по Нижнеломовскому району. Ветер повалил деревья, в том числе на линии электропередачи, из-за чего Нижний Ломов оказался практически обесточен. Обрывы проводов произошли также в 5 сельсоветах.

В 2 местах повредился газопровод, на многих участках дорог сильно затруднился проезд. Кроме того, пострадала кровля 2 многоквартирных домов.