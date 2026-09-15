16 сентября пензенцев ждет дождливый день

В среду, 16 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах - гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду уличные термометры покажут +9...+14 градусов. Пройдет дождь, местами сильный.

Днем синоптики обещают +13...+18. В ночь на четверг будет +5...+10 градусов, небольшой дождь.

В народном календаре 16 сентября - Домна Доброродная. Примета гласит: если день выдался теплым, зима станет затяжной.