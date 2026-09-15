На нескольких улицах в Пензе высадили деревья

Общество

На нескольких улицах в Пензе высадили деревья
Печать
Max

Во вторник, 15 сентября, специалисты МБУ «Пензавтодор» высадили деревья в нескольких точках областного центра.

На нескольких улицах в Пензе высадили деревья

Растения появились в Октябрьском сквере, на улицах Карпинского, Кривозерье и Коммунистической.

«В скверах и вдоль улиц теперь растут клены, березы, черемухи, рябины и ели - эти деревья не только украсят городские пространства, но и сделают воздух чище, а прогулки - приятнее», - рассказали в МБУ «Пензавтодор».

На нескольких улицах в Пензе высадили деревья

7 сентября в Лермонтовском сквере в Пензе прошла экологическая акция по высадке деревьев и кустарников.

На нескольких улицах в Пензе высадили деревья

На территории появились 75 зеленых и 75 голубых можжевельников, 45 елей, 40 красных кленов и 10 корейских пихт (в общей сложности 245 саженцев).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево озеленение сквер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!