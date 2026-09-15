На нескольких улицах в Пензе высадили деревья

Во вторник, 15 сентября, специалисты МБУ «Пензавтодор» высадили деревья в нескольких точках областного центра.

Растения появились в Октябрьском сквере, на улицах Карпинского, Кривозерье и Коммунистической.

«В скверах и вдоль улиц теперь растут клены, березы, черемухи, рябины и ели - эти деревья не только украсят городские пространства, но и сделают воздух чище, а прогулки - приятнее», - рассказали в МБУ «Пензавтодор».

7 сентября в Лермонтовском сквере в Пензе прошла экологическая акция по высадке деревьев и кустарников.

На территории появились 75 зеленых и 75 голубых можжевельников, 45 елей, 40 красных кленов и 10 корейских пихт (в общей сложности 245 саженцев).