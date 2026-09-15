В парке Белинского и зоопарке снизилось число посетителей

Общество

В парке Белинского и зоопарке снизилось число посетителей
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В парке Белинского и зоопарке в 2026 году снизилась посещаемость. Об этом руководители учреждений сообщили на заседании в гордуме во вторник, 15 сентября.

По словам директора парка Елены Савельевой, за первое полугодие 2026-го количество посетителей снизилось на 27,6%.

Однако на доходах парка это пока не отразилось. «На сегодняшний день за счет того, что мы дополнительные платные услуги вводим, увеличиваем стоимость посещения, идем на уровне прошлого года», - отметила она.

Директор зоопарка Андрей Воскресенский обозначил снижение на 22% на данный момент.

«Сейчас минус 25 000 человек. Я планирую, что у меня будет минус 40 000 к концу года, к 1 января. В деньгах это около 30 миллионов», - констатировал он, напомнив, что в 2026-м ему приходилось повышать стоимость входных билетов на 100 рублей.

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