В Пензе задумались над статусом экопарка «Ласточкины горы»

Можно ли придать экопарку «Ласточкины горы» на Западной Поляне статус особо охраняемой природной территории - такой вопрос обсудили на заседании в гордуме во вторник, 15 сентября.

Тему поднял депутат Михаил Лисин. По его данным, соответствующий участок на улице Зеленый Овраг поставлен на кадастровый учет, право собственности ни за кем не зарегистрировано.

Замначальника управления градостроительства и архитектуры Егор Крячко пояснил: для рассмотрения вопроса о придании территории предлагаемого статуса нужно, чтобы она находилась в муниципальной собственности и в ее пределах были объекты охраны.

По его словам, можно инициировать обследование участка и тогда уже делать те или иные выводы.

Михаил Лисин попросил Егора Крячко взять в работу вопрос по экопарку.

В апреле этого года снег, лед и земля сошли со склона и разрушили лестницу, ведущую к озеру в экопарке. В мае конструкцию восстановили.

Летом 2025 года пензенцы жаловались, что экопарк «Ласточкины горы» после каждой субботы завален мусором.