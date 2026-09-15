Регион досрочно обновил подвижной состав общественного транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Пензенскую область в числе регионов России, где в 2026 году досрочно завершили мероприятия по обновлению общественного транспорта. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона напомнил: в этом году для Пензенской городской агломерации, Заречного, Нижнего Ломова и Шемышейки закупили 34 автобуса, в том числе 27 - при поддержке федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Работу по обновлению подвижного состава системно ведем с 2021 года. Пассажиров ежедневно перевозят 94 новых троллейбуса, 175 автобусов большого класса, а также более 100 автобусов малого и среднего класса», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Процесс обновления продолжится. До конца 2026 года для Пензенской городской агломерации закупят порядка 40 больших автобусов.

В перспективе 2 следующих лет автопарк планируется пополнить более чем 280 транспортными средствами.