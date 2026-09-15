Оптимальный способ предоставления льгот в парке Белинского не найден

В Пензе продолжают обсуждать оптимальный способ предоставления льгот многодетным семьям при посещении зоопарка и пользовании аттракционами в парке Белинского.

В августе депутаты гордумы поддержали бесплатное посещение учреждений в каждое третье воскресенье месяца. До этого давалась 50-процентная скидка в одно из воскресений летних месяцев.

В то же время некоторые народные избранники предложили предоставить семьям право пользоваться льготой в любое другое время. Чтобы учитывать такие посещения, по их мнению, можно ввести специальные QR-коды или социальные карты. В управлении культуры тогда пообещали проработать этот вопрос.

На заседании, состоявшемся во вторник, 15 сентября, начальник управления Анна Нестерова сообщила о результатах проведенного анализа.

Так, если рассматривать регламент с посещением учреждений 1 раз в месяц, но в любой день, «нужно будет изготовить карты (на это ориентировочно 2 800 000 рублей), и аренда валидаторов у МУП «АРЦИС» составит 550 000 в год», уточнила Нестерова, добавив: «И это увеличение плюс еще к тому, что у нас выпадающий доход, согласно тому расчету, который мы делали в прошлый раз, составляет почти 21 млн рублей».

Далее она описала второй вариант.

«Если мы не организуем работу карт, а рассматриваем вопрос привлечения дополнительных сотрудников в количестве двух человек на парк Белинского и 2 человек на зоопарк, которые будут вести учет посещения многодетных семей, то тогда у нас эти расходы составляют 3 164 000 рублей. Это плюсом еще к тому почти 21 миллиону», - пояснила Анна Нестерова.

Она уточнила, что при льготном посещении не в любой день, а только в каждое третье воскресенье месяца введение новых работников и выделение дополнительных средств не потребуются, вопрос решится в рамках существующего зарплатного фонда.

Третий вариант: если льгота будет выражена в денежном эквиваленте и на специальную карту семьям станут зачислять по 1 000 рублей в месяц, понадобится почти 167 млн рублей в год.

«Таким образом, понятно, что любой вариант ведет к увеличению денежных средств бюджетных, поэтому считаем, что тот порядок, который предложили (1 раз каждое третье воскресенье месяца) - самый оптимальный вариант, и то это почти 21 млн рублей выпадающих доходов», - подвела итог Анна Нестерова.

К согласию депутаты так и не пришли, но решение с картами и валидаторами вызвало среди них наибольший отклик. Обсуждение продолжится.

По словам директора парка Белинского Елены Савельевой, реализовать нововведение будет сложно. Директор зоопарка Андрей Воскресенский, напротив, инициативу поддержал.