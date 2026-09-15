Военкомату на ул. Воронова в Пензе понадобилась допплощадь

Общество

Военкомату на ул. Воронова в Пензе понадобилась допплощадь
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Военному комиссариату Первомайского и Ленинского районов г. Пензы, размещенному в 9-этажном жилом доме на улице Воронова, 8, потребовалась дополнительная площадь.

Вопрос о предоставлении помещений в безвозмездное пользование на неопределенный срок рассматривался на заседании в городской думе во вторник, 15 сентября.

Нежилые комнаты общей площадью 189,2 кв. м расположены на 2-м этаже, их собственником является муниципальное образование «Город Пенза».

О необходимости приспособления помещений под нужды комиссариата сообщил главный военком области Андрей Сурков.

Присутствовавшие на комиссии депутаты проголосовали за передачу объектов, однако окончательное решение будет принято лишь на ближайшей сессии.

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