Военкомату на ул. Воронова в Пензе понадобилась допплощадь

Военному комиссариату Первомайского и Ленинского районов г. Пензы, размещенному в 9-этажном жилом доме на улице Воронова, 8, потребовалась дополнительная площадь.

Вопрос о предоставлении помещений в безвозмездное пользование на неопределенный срок рассматривался на заседании в городской думе во вторник, 15 сентября.

Нежилые комнаты общей площадью 189,2 кв. м расположены на 2-м этаже, их собственником является муниципальное образование «Город Пенза».

О необходимости приспособления помещений под нужды комиссариата сообщил главный военком области Андрей Сурков.

Присутствовавшие на комиссии депутаты проголосовали за передачу объектов, однако окончательное решение будет принято лишь на ближайшей сессии.