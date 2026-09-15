Военкомату на ул. Воронова в Пензе понадобилась допплощадь

Военному комиссариату Первомайского и Ленинского районов г. Пензы, размещенному в 9-этажном жилом доме на улице Воронова, 8, потребовалась дополнительная площадь.
Вопрос о предоставлении помещений в безвозмездное пользование на неопределенный срок рассматривался на заседании в городской думе во вторник, 15 сентября.
Нежилые комнаты общей площадью 189,2 кв. м расположены на 2-м этаже, их собственником является муниципальное образование «Город Пенза».
О необходимости приспособления помещений под нужды комиссариата сообщил главный военком области Андрей Сурков.
Присутствовавшие на комиссии депутаты проголосовали за передачу объектов, однако окончательное решение будет принято лишь на ближайшей сессии.