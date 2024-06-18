11-летнего мальчика по телефону убедили открыть газ и поджечь его

18.06.2024 | 13:54

После пугающего случая в городе Северодвинске Архангельской области пензенцам стоит внимательнее следить за своими детьми. Там мошенник убедил 11-летнего мальчика открыть в квартире газ и щелкнуть зажигалкой.

13 июня отец ребенка забыл дома телефон, и, когда позвонил неизвестный, трубку взял мальчик. Мужчина заявил юному собеседнику, что является начальником его папы, к ним домой скоро придет газовая служба и нужно подготовиться.

«Мальчику сказали закрыть окна и двери, убрать животных и открыть все газовые горелки, а затем зажечь зажигалку. Около 20 минут он сидел с включенным газом, а затем начал щелкать зажигалкой. К счастью, квартира расположена на первом этаже и часть газа ушла через вентиляцию в полу», - пишет телеграм-канал Baza.

Трагедии не произошло: отец, вернувшись за оставленным телефоном, перекрыл вентили, распахнул окна и забрал у сына трубку. Как утверждает Baza, неизвестный сказал мужчине: «Ты, что, не мог позже прийти на 10 минут? Не было бы твоего выродка и хаты».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пензенских родителей уже предупреждали о звонках от украинских ципсошников детям. В 2023 году в социальных сетях распространялось сообщение с аудиозаписью разговора неизвестной женщины и маленькой девочки. Тогда ребенка тоже просили включить газ.

На тот момент рассылку назвали ложной. Телеграм-канал «Война с фейками» заявил, что запись «гуляет» в Сети с 2018-го.

Однако после произошедшего в Северодвинске родителям нужно быть бдительнее, стоит рассказать детям о правилах пользования газовым оборудованием и предупредить об опасности общения с незнакомцами.