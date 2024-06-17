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Общество

Парк Города Спутника представили на выставке «Россия»

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В воскресенье, 16 июня, посетители международной выставки-форума «Россия» на столичной ВДНХ смогли познакомиться с Городом Спутником и его инфраструктурой. На площадке Пензенской области его называли не только любимым местом отдыха жителей региона, но и точкой притяжения туристов со всей страны.

16 июня на ВДНХ завершился недельный российский форум «Путешествуй!». Парк Спутника ежегодно посещают десятки тысяч человек, его включают в туры выходного дня, сюда возят экскурсии из разных регионов и даже из других стран.

Набережная, тропа здоровья, разветвленная сеть пляжей, спортивные и детские площадки, множество вариантов летнего и зимнего отдыха для разных возрастов, светомузыкальный фонтан, самый большой амфитеатр у воды в Европе, сотня мероприятий в год (в том числе таких массовых, как «Канитель», «Огни Спутника» или «Крылья Спутника») - все это притягивает любителей путешествовать.

В 2023 году Город Спутник от строительного холдинга «Термодом» был официально признан достижением Пензенской области после голосования на сайте «Достижения.рф».

На ВДНХ люди смогли воспользоваться возможностями современных технологий и посетить Город Спутник в виртуальной реальности. Впрочем, после этого желающих увидеть его своими глазами стало только больше.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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