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Из жизни

Жители Заводского района опасаются сноса местного рынка и бани

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Жители Заводского района узнали о планах снести рынок на улице Циолковского. Своей печалью одна из горожанок в четверг, 13 июля, поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

Анастасия заявила, что на месте прилавков в будущем якобы собираются построить дом, а пока повышают арендную плату для торговцев.

«Многие против закрытия рынка! В нашем районе много ветхих домов, пусть сносят их. Пример - Беляева, 13, дом уходит под землю», - рассказала пензячка.

По ее мнению, рынок нужно оставить обязательно, потому что многие пожилые люди покупают там овощи, фрукты, выпечку, «бабушки рядом продают овощи, ягоды со своих дач».

Женщина добавила, что, по ее информации, в планах также закрытие и снос расположенной рядом общественной бани.

«Уже собираются подписи тех, кто против закрытия рынка», - заключила Анастасия, попросив обратить внимание на проблему.

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