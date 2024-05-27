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Общество

28 мая при выходе на улицу пензенцам стоит взять головной убор

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28 мая в Пензенской области будет малооблачная погода без осадков. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник будет +6...+8 градусов, подует слабый ветер с юго-востока. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ветер изменит направление на юго-западное. Поздним вечером термометры покажут +7...+9.

«В последние майские дни на территории Пензенской губернии будет по-летнему жарко. Причина тому - обширный антициклон, который принесет с собой солнечную и сухую погоду.

Под лучами активного солнца воздух станет интенсивно прогреваться, и в дневные часы столбик термометра к концу рабочей недели начнет «штурмовать» отметку в 30 °С», - предупредили специалисты управления.

По народным приметам, если 28 мая тепло, то и все лето будет теплым.

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