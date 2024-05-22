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Общество

В Пензе за отсутствие детских кресел наказали более 100 водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги операции «Автокресло детям», ее устроили на территории Пензы 20 мая. Инспекторы вышли на дороги города, чтобы проверить, правильно ли водители перевозят юных пассажиров.

В Пензе за отсутствие детских кресел наказали более 100 водителей

До 12 лет ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.

«Нарушение требований влечет наложение административного штрафа в размере 3 000 рублей», - сообщила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

В Пензе за отсутствие детских кресел наказали более 100 водителей

За время рейда на 109 водителей были составлены протоколы.

В Пензе за отсутствие детских кресел наказали более 100 водителей

«Дети - одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров, в ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые», - обратилась к пензенцам Диана Дементьева.

Только в выходные дни, 18 и 19 мая, в Пензенской области в авариях получили травмы четверо несовершеннолетних.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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