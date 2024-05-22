В Пензе за отсутствие детских кресел наказали более 100 водителей

22.05.2024 | 09:51

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги операции «Автокресло детям», ее устроили на территории Пензы 20 мая. Инспекторы вышли на дороги города, чтобы проверить, правильно ли водители перевозят юных пассажиров.

До 12 лет ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту.

«Нарушение требований влечет наложение административного штрафа в размере 3 000 рублей», - сообщила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

За время рейда на 109 водителей были составлены протоколы.

«Дети - одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров, в ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые», - обратилась к пензенцам Диана Дементьева.

Только в выходные дни, 18 и 19 мая, в Пензенской области в авариях получили травмы четверо несовершеннолетних.