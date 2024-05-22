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Общество

Город Спутник и другие проекты «Термодома» оценили в Казани

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«Термодом» представил Пензенскую область на Международном экономическом форуме «Россия - исламский мир». На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» строительный холдинг показал и уже узнаваемый за пределами региона Город Спутник, и проекты жилых комплексов, которые прямо сейчас меняют облик Пензы.

Статус форума особо подчеркивали его гости, среди которых - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, которому руководство «Термодома» представило компанию и ее возможности.

Всего на форум прибыли представители более чем 80 стран мира: Египта, Индонезии, Казахстана, Ливии, Малайзии, Саудовской Аравии, Сенегала, Туркмении, Узбекистана и других.

Участники форума активно интересовались «Термодомом» и даже смогли побывать в Городе Спутнике с помощью системы виртуальной реальности.

«И то, что я увидел в России, и то, что я узнал о Пензе, меня сильно впечатлило. Конечно, если бы больше людей, как и я, узнавали о таких местах, как Спутник, о его особенностях, было бы еще больше желающих переехать сюда или, например, купить квартиру», - отметил гость из Малайзии Мохд Ризал Абд Рахман.

«Это город в городе. Человек живет в одной точке, в одной локации, но пользуется всеми благами. Для меня это важно, и я это увидел сейчас», — поделился впечатлениями участник из Татарстана Альберт Куянов.

«Мы гордимся всеми нашими проектами, это то, к чему мы всегда стремились. Считаем, что поднятую нами планку справедливо оценили на данном мероприятии», - рассказал первый заместитель генерального директора «Термодома» Ильяс Ибрагимов.

Ознакомиться со всеми проектами строительного холдинга можно на сайте termodom-pnz.ru, а также по телефону (8412) 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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