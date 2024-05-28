Реставрацию дома № 56 на ул. Бакунина завершат в 2024 году

В Пензе реставрируют дом на улице Бакунина, 56. В сентябре 1987 года его признали объектом культурного наследия регионального значения.
Как утверждают в областном министерстве по охране памятников истории и культуры, здание возвели в конце XIX века. Это был жилой дом.
Специалисты, которые проводят ремонт и реставрацию, уже закончили с крышей, очистили фасад, усилили фундамент и стены строения.
«До конца 2024 года работы по сохранению объекта культурного наследия будут завершены», - сообщили в министерстве.
Дом № 56 на улице Бакунина огородили забором, закрыв на реставрацию, в 2022 году. Собственником здания является физическое лицо.
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