В Пензе привели в порядок бронзового участкового

10.11.2023 | 14:38

В Пензе к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, закончили реставрацию трехметрового памятника участковому на улице Некрасова.

Его поставили 16 лет назад, так что памятник нуждался в ремонте. В мае жительница Пензы даже писала областному правительству в соцсети «ВКонтакте» по этому поводу. «Это памятник милиционерам, обратите внимание на его состояние и внешний вид. По-моему, милиционеры заслужили уважение и почет», - указывала она.

Женщина приложила фотографии, на которых было видно: сам памятник в хорошем состоянии, а вот ступени постамента - нет. Плитка отвалилась на нескольких участках.

Тогда пензячке ответили, что памятник не отнесен к объектам культурного наследия Пензенской области, но имеет важнейшее значение с точки зрения искусства и нравственно-патриотического воспитания. Ей пообещали заняться монументом.

И вот к 10 ноября заменили плитку вокруг, привели в порядок скульптурный постамент, восстановили надпись на стеле, почистили самого «участкового». Кроме того, заасфальтировали дорожки в сквере, где стоит памятник, и высадили там декоративный кустарник.

В областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей напомнили историю появления монумента. Памятник «Пензенским милиционерам - защитникам закона и правопорядка» открыли 10 ноября 2007 года главком внутренних войск МВД России генерал армии Николай Рогожкин, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и начальник регионального управления внутренних дел Александр Гуляков.

Тогда это стало значимым событием для всей страны: впервые в России участкового увековечили в бронзе. Такая идея родилась, когда Пензенский регион признали одним из самых спокойных по уровню преступности в РФ.

Участковый изображен советский, в служебной форме послевоенного образца.

«Прототипом является известный пензенский участковый 1950–1960-х годов, капитан милиции Григорий Александрович Шелков (1916–1992), которого называли грозой хулиганов и уличной преступности. Авторы памятника - скульптор Александр Хачатурян и архитектор Дмитрий Димаков», - уточнили в ведомстве.

Как ранее рассказывал Александр Хачатурян, ему пришлось немало времени провести в музее милиции, чтобы воссоздать образ участкового 60-70-х годов. Помогла и племянница Шелкова Маргарита: она приносила скульптору фотографии дяди.