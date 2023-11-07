Снимать квартиру хватит средств только у 49% пензенских семей

07.11.2023 | 09:56

Менее половины семей в Пензенской области могут позволить себе арендовать квартиру. Подсчитано, что общий доход для этого должен быть не менее 66 300 рублей.

К таким выводам пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов России по доступности аренды жилья.

«Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% - на прочие расходы», - поясняется в исследовании.

Долю семей подсчитали исходя из оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Показатели стоимости аренды жилья и прожиточных минимумов взяты из данных за 2023 год.

Пензенская область в рейтинге заняла 44-е из 85 мест. 49,6% семей могут позволить себе арендовать квартиру.

Необходимо отметить, что соседние с областью регионы находятся ниже в рейтинге, съем жилья там менее доступен. Так, на 48-й строчке расположилась Ульяновская область (47,6% семей могут арендовать квартиру, доход должен быть не менее 74 400 рублей), на 51-й - Саратовская (46,4%, 73 700 рублей), на 52-й - Тамбовская (46,2%, 72 600 рублей), на 59-й - Мордовия (43,5%, 68 800 рублей).

Согласно исследованию, наиболее доступна аренда жилья в Кемеровской области: квартиру могут себе позволить снимать 70,2% семей, для этого нужен общий доход в 75 100 рублей. На втором месте - Санкт-Петербург (68,3%, 104 800 рублей), на третьем - Татарстан (65,8%, 74 500 рублей).

На последних строчках в рейтинге - Дагестан (15,8%, 90 300 рублей) и Кабардино-Балкария (13,1%, 92 600 рублей).