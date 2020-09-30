В Пензе восстановят старинный особняк, построенный в 1877 году

30.09.2020 | 20:22

«Многих жителей города волнует, где находится объект культурного наследия. Могу сказать, что он не уничтожен, он есть», - пояснила врио председателя областного комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

Часть сруба - все, что осталось от жилого дома на Куйбышева, 24. Когда-то здание было весьма интересным архитектурным объектом, который помогал представить облик старой Пензы. Построено в 1877 году по заказу губернской секретарши Челюсткиной. Особняк демонтировали в 2013 году. По словам чиновников, скоро может начаться возрождение усадьбы.

«Я думаю, что финансирование будет на следующий год. Сумма заложена с учетом разработанной проектной документации. Как я полагаю, будут коммерческие предложения», - отметила Светлана Оникиенко.

Пока остов старинного дома находится на территории режимного объекта и для желающих взглянуть на него недоступен. Во времена, когда усадьбу решили разобрать, она выглядела намного лучше. Ряд инициативных горожан тогда выступал против демонтажа.

«Я бы назвал ее жемчужиной деревянного зодчества Пензы. Такой архитектуры в Пензе больше не сохранилось. Дом построен в русском стиле, позади него находится флигель, построенный в эпоху модерна, с редкой конструктивной деталью - это шатер», - рассказал пензенец.

Необходимость разбора усадьбы восемь лет назад объясняли ее ветхим состоянием и тем, что изменилось ее окружение - исторический колорит был утрачен. Памятник хотели восстановить на территории, прилегающей к музею народного творчества. Чиновники получили разрешение министерства культуры, но воспротивились жители: пришлось бы сносить спортивную площадку.

Потом ушло время на определение нового адреса для объекта. Теперь предполагается, что усадьбу восстановят на пустыре на Куйбышева, 19.

«Проектной документацией предусмотрены и устройство фундамента, и монтаж сруба первого и второго этажа, и устройство кровельного покрытия, и устройство инженерных коммуникаций, и внутренняя отделка помещений», - сообщила Светлана Оникиенко.

Возможно, восстановить усадьбу с резными наличниками захотят частные структуры. Потом они получат памятник старины в аренду на 49 лет по цене 1 рубль.