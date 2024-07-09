Госдума приняла закон о соцвкладах для россиян с низкими доходами

09.07.2024 | 18:38

Во вторник, 9 июля, Госдума приняла закон о социальном банковском вкладе. У россиян с доходами не выше прожиточного минимума появится возможность открывать вклады по самой высокой ставке (сейчас она составляет около 18% годовых).

Это устранит существующую несправедливость, пояснил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В банках, чем меньше денег ты приносишь на вклад, тем меньше проценты; чем больше сумма, которую кладете на вклад, тем больше проценты предлагаются вкладчику», - цитирует депутата «Парламентская газета».

Сумма, которую можно будет внести, ограничена - не больше 50 000 рублей.

«Договор социального вклада должен предусматривать возможности его пополнения в любое время до максимальной суммы, частичного снятия денег и расторжения соглашения по инициативе гражданина без уменьшения процентной ставки и без комиссий», - сообщает РИА Новости.

Особенности заключения договора и другие параметры социального вклада установит правительство. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года.