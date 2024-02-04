В Пензенской области усилят борьбу с мышиной лихорадкой

04.02.2024 | 15:03

В Пензенской области хотят усилить профилактику распространения лихорадки с геморрагическим синдромом, известной как мышиная. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Чтобы предотвратить заражения, органам местного самоуправления рекомендуют благоустроить парки, скверы, кладбища, места массового отдыха, провести инвентаризацию всех ветхих строений в пригородных зонах и решить вопрос об их сносе, а также ликвидировать несанкционированные свалки, очистить от мусора, сухостоя, густого подлеска зеленые зоны, которые примыкают к населенным пунктам.

Кроме этого, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели должны будут провести дератизацию в постройках и домах, попадающих в зоны риска, на прилегающих к их объектам территориях, в СНТ и напомнить населению о профилактике мышиной лихорадки.

Региональному управлению Роспотребнадзора рекомендуют усилить контроль за всеми этими профилактическими мероприятиями.

Увеличение числа случаев мышиной лихорадки регистрируется ежегодно весной и осенью. Это инфекционное заболевание, которое передает от больных грызунов человеку воздушно-пылевым путем. Оно опасно и может привести к гибели.