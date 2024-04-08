Участок улицы Бородина в Пензе закроют для проезда

08.04.2024 | 15:06

В Пензе снова закроют для проезда участок улицы Бородина. На этот раз ограничение коснется отрезка дороги у дома № 8.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта запретят с 9:00 до 12:00 вторника, 9 апреля.

Специалисты займутся восстановлением асфальта после земляных работ. Автомобилистов попросили учесть эту информацию при планировании маршрута.

Ранее улицу Бородина также закрывали для проезда, чтобы восстановить дорожное покрытие после вскрышных работ.

Автомобилисты не могли пользоваться участком дороги в районе детского сада 6 апреля с 9:00 до 18:00 и 8-го - с 9:00 до 13:00.