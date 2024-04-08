Сетевое издание|18+|Понедельник|8 апр 2024|18:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Участок улицы Бородина в Пензе закроют для проезда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе снова закроют для проезда участок улицы Бородина. На этот раз ограничение коснется отрезка дороги у дома № 8.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение транспорта запретят с 9:00 до 12:00 вторника, 9 апреля.

Специалисты займутся восстановлением асфальта после земляных работ. Автомобилистов попросили учесть эту информацию при планировании маршрута.

Ранее улицу Бородина также закрывали для проезда, чтобы восстановить дорожное покрытие после вскрышных работ.

Автомобилисты не могли пользоваться участком дороги в районе детского сада 6 апреля с 9:00 до 18:00 и 8-го - с 9:00 до 13:00.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте