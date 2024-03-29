В домах рядом со стройкой в центре Пензы отключат воду

29.03.2024 | 17:53

В Пензе на сутки отключат воду в домах на нескольких улицах. Об этом предупредили в городской администрации.

Ресурса не будет с 8:00 3 апреля до 8:00 4-го числа по следующим адресам: Пушкина, 22 и 24; Ставского, 9а; Большая Радищевская, 14; Революционная, 71; Красная, 106.

Причина отключения - работы по выносу водопровода из зоны строительства теплотрассы к дому на Революционной.

По заявкам управляющих компаний будет организован подвоз воды для технических нужд.

«Отметим, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - подчеркнули в администрации.