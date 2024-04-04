В Пензе 9 многоэтажных домов остались без тепла и горячей воды

В четверг, 4 апреля, в Пензе из-за падения давления в сети произошло аварийное отключение котельной «Южная».
Подача горячей воды и теплоснабжения прекратилась в Первомайском районе Пензы.
Под него попали многоквартирные дома № 32, 34, 36, 38, 41, 42, 44 и 44а на улице Вадинской и № 156 на Ивановской.
Котельная «Южная» находится в ведении АО «Пензтеплоснабжение».
«В настоящее время котельная готовится к запуску», - проинформировали портал PenzaInform в мэрии в 15:10.
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