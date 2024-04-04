В Пензе 9 многоэтажных домов остались без тепла и горячей воды

04.04.2024 | 15:26

В четверг, 4 апреля, в Пензе из-за падения давления в сети произошло аварийное отключение котельной «Южная».

Подача горячей воды и теплоснабжения прекратилась в Первомайском районе Пензы.

Под него попали многоквартирные дома № 32, 34, 36, 38, 41, 42, 44 и 44а на улице Вадинской и № 156 на Ивановской.

Котельная «Южная» находится в ведении АО «Пензтеплоснабжение».

«В настоящее время котельная готовится к запуску», - проинформировали портал PenzaInform в мэрии в 15:10.