В 8-м микрорайоне Арбеково могут построить школу за 2,3 млрд

29.03.2024 | 12:14

«Мы заявились сейчас [в программу] и, в принципе, решается вопрос положительно по строительству школы в 8-м микрорайоне Арбеково - на 1 100 с лишним мест», - сообщил губернатор Олег Мельниченко, выступая в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Стоимость объекта составит 2,3 млрд рублей.

По словам главы региона, также подаются заявки на строительство школ в 7-м микрорайоне Арбеково, селе Титово Пачелмского района, Кузнецке. Их надеются возвести на федеральные деньги, если удастся войти в нацпроект.

Олег Мельниченко рассказал и о проделанной работе. В 2023 году в Засечном была открыта самая большая школа в Приволжском федеральном округе на 2 500 мест, завершилось строительство школ в пензенском микрорайоне ГПЗ (на 1 100 мест, откроется 1 сентября) и в селе Большой Вьяс Лунинского района (на 160 мест, распахнула двери в феврале).

В 2024 году планируется закончить возведение учебных заведений в Заре и Бессоновке (общее число ученических мест - 1 650).