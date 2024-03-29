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Общество

После жалоб на уборку снега в «Пензавтодоре» поднимут зарплаты

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Сотрудникам муниципального учреждения «Пензавтодор» необходимо поднять зарплаты. Такой способ решения кадровой проблемы озвучил глава города Александр Басенко на сессии думы в пятницу, 29 марта.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о причинах несвоевременной уборки снега и реагируя на предложение впредь учиться на своих ошибках.

«Мы сейчас анализируем объем выполняемой работы. Основной задачей будет перераспределение техники по районным участкам и формирование штата таким образом, чтобы все должности были заполнены. Для этого нам необходимо будет пересмотреть подход по заработной плате.

У нас и так достаточно неплохие зарплаты в «Пензавтодоре», но очень много появляется новых рабочих мест с дефицитными специальностями - и механизаторы, и водители категорий С, D. Наблюдается большой рост зарплат в этом сегменте деятельности, поэтому, да, мы будем увеличивать зарплаты», - высказался Александр Басенко.

В заключение он отметил: это будут прямые расходы бюджета города, которые придется предусматривать, чтобы штат предприятия был укомплектован в полном объеме.

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