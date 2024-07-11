В р. п. Башмаково директор МКП «ЖКХ» присвоил 22 000 рублей

11.07.2024 | 20:49

В поселке Башмаково осудили бывшего директора муниципального казенного предприятия «ЖКХ», которые присвоил вверенные ему деньги.

Преступление было совершено в январе 2023 года. Как сообщили в Башмаковском районном суде, мужчина попросил знакомого завысить стоимость оказываемых им услуг по ремонту двух погружных насосов с 50 000 рублей до 72 000.

Тот согласился, а когда МКП «ЖКХ» перечислило ему деньги, разницу - 22 000 рублей -

перевел на банковскую карту директора. Мужчина эту сумму присвоил.

В суде руководитель признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Имущественный ущерб он возместил.

Башмаковца признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей.