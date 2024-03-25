«Тигры» появились во всех городах и районах Пензенской области

Подразделения отряда содействия полиции «Тигр» теперь есть во всех районах и городах Пензенской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Последними были торжественно приведены к присяге бойцы Тамалинского, Пачелмского и Городищенского районов.
«Новые подразделения сформированы из числа работающей молодежи. В ближайшее время все бойцы новых подразделений приступят к охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории своих районов, а также будут экипированы в форму установленного образца», - добавили в правительстве.
Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. В него входят воспитанники колледжей, техникумов, высших учебных заведений и представители работающей молодежи. Их главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом «тигры» не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.
Командир отряда - ветеран МВД России и ветеран боевых действий Алексей Картушин. Штаб «тигров» размещается в Доме Бадигина на улице Куйбышева, 3, в Пензе.
За первые два месяца 2024 года при участии бойцов в Пензенской области было выявлено 24 преступления и пресечено 315 административных правонарушений.
Более 70 пензенских «тигров» призваны в Вооруженные Силы России и проходят сейчас срочную службу. Двое решили участвовать в специальной военной операции и подписали контракт.
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