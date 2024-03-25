Пензенские врачи облачились в броню, чтобы спасти жизнь бойцу СВО

25.03.2024 | 17:35

Врачи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе спасли раненного в зоне СВО мужчину.

Историю сложнейшей операции в понедельник, 25 марта, рассказал в своих соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Рентген, который сделали участнику СВО, показал, что в бедре застрял металлический осколок. Медики заподозрили, что он является частью кассетного боеприпаса. Внутри могло находиться взрывчатое вещество.

Главный врач больницы Андрей Кибиткин посоветовался со специалистами Военного госпиталя имени Бурденко и взял на себя ответственность. Он и хирург Сергей Середин облачились в бронированные костюмы и провели операцию. В самый ответственный момент ассистенты вышли из помещения.

«Операция прошла успешно. Извлеченный предмет передан для исследования в правоохранительные органы. Наши хирурги вновь продемонстрировали высокую степень мужества и профессионального мастерства», - написал губернатор.

Ранее в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко спасли жизнь другому бойцу СВО. Мужчина поступил с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. Врачи диагностировали травматический гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. Из-за его нетипичной локализации провести дренаж привычным способом, под УЗИ-контролем, было затруднительно. Торакальный хирург использовал при операции КТ.