Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

13.03.2024 | 12:37

В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступил участник специальной военной операции с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

Врачи диагностировали травматический гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. Из-за его нетипичной локализации провести дренаж привычным способом, под УЗИ-контролем, было затруднительно.

Торакальный хирург пошел другим путем - использовал компьютерную томографию (КТ).

Методика сканирования в таком случае несколько отличается от обычной. Выбирается небольшой участок в той области, куда необходимо установить дренаж.

Затем вводится игла большого диаметра.

Сканирование повторяется, чтобы убедиться в том, что она достигла цели.

После этого выполняются остальные этапы дренирования.

В областной больнице добавили, что аналогичное КТ-исследование может выполняться в случаях, когда нужно взять биопсию из участков, в которых подозревается онкологический процесс.