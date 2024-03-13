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Общество

Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

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В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступил участник специальной военной операции с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

Врачи диагностировали травматический гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. Из-за его нетипичной локализации провести дренаж привычным способом, под УЗИ-контролем, было затруднительно.

Торакальный хирург пошел другим путем - использовал компьютерную томографию (КТ).

Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

Методика сканирования в таком случае несколько отличается от обычной. Выбирается небольшой участок в той области, куда необходимо установить дренаж.

Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

Затем вводится игла большого диаметра.

Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

Сканирование повторяется, чтобы убедиться в том, что она достигла цели.

Пензенские врачи спасли жизнь бойцу СВО

После этого выполняются остальные этапы дренирования.

В областной больнице добавили, что аналогичное КТ-исследование может выполняться в случаях, когда нужно взять биопсию из участков, в которых подозревается онкологический процесс.

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Источник — фото областной больницы
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