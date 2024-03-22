В Пензе главы следственных органов встретились с ранеными бойцами СВО

22.03.2024 | 17:21

В четверг, 21 марта, в военном госпитале Пензы прошел личный прием участников специальной военной операции, получивших ранения и проходящих лечение. Его провели

и. о. руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Владимир Игнатенков и руководитель военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону Денис Алдарев.

Участники встречи обсудили вопросы специализированной медицинской помощи, реабилитации, денежного довольствия. Военнослужащим рассказали о мерах социальной поддержки бойцов и членов их семей, действующих как на федеральном, так и на региональном уровне.

По каждому вопросу представители ведомств дали подробные разъяснения. А случаи, требующие дальнейшей консультации и содействия, взяты на контроль для оказания адресной помощи.

Кроме того, раненым сообщили номер круглосуточной телефонной линии, действующей в следственном управлении для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, - 8 (8412) 63-66-02.

«По этому номеру военнослужащие и их близкие могут обратиться за помощью по любым социально значимым вопросам», - уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.