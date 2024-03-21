В селе Блиновка занятия в школе прервались из-за аварии в котельной

21.03.2024 | 09:26

Прокуратура потребовала создать безопасные условия для обучения детей в селе Блиновка Каменского района.

В ноябре 2023-го в котельной школы обрушились две плиты перекрытия. Отопительная система образовательного учреждения вышла из строя.

Однако администрация школы до сих пор не приняла никаких мер для ремонта котельной или же возведения новой, деньги из районного бюджета на эти работы не выделялись. Ребята вынуждены ездить на учебу в школу № 1 Каменки.

«По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор внес представления директору МОУ СОШ № 1 и главе администрации Каменского сельсовета. В результате их рассмотрения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к разработке проектно-сметной документации на новое здание котельной, учредителю образовательной организации направлено ходатайство о выделении необходимых денежных средств», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также прокурор обратился в суд с требованием обязать школу привести котельную и систему отопления в учреждении в порядок. Иск находится на рассмотрении.

Межрайонная прокуратура контролирует устранение нарушений прав несовершеннолетних.