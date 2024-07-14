Пензячка потеряла сбережения, пытаясь продать плюшевого медведя

14.07.2024 | 10:37

34-летняя пензячка стала жертвой мошенника, решив продать плюшевого медведя. Она перешла по ссылке от покупателя в интернете.

Горожанка разместила объявление с игрушкой на виртуальной торговой площадке. Через некоторое время ей позвонил мужчина, якобы пожелавший купить медведя.

Незнакомец отправил женщине ссылку, объяснив, что через нее можно забрать деньги за товар. Поверив собеседнику, пензячка перешла по электронному адресу и ввела реквизиты своей карты.

Вместо обещанной оплаты со счета горожанки исчезло почти 15 000 рублей, а мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.